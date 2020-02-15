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Не Россия: в США назвали "наибольший предмет беспокойства для Пентагона"

Не Россия: в США назвали "наибольший предмет беспокойства для Пентагона"
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Пентагона назвал Китай основным вызовом для США.

Министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности "сместил" Россию с позиции главного вызова международной безопасности, поставив на это место КНР.

"Здесь, в Европе, ведется много дискуссий вокруг вызовов, исходящих от России. Но этим утром я хочу сосредоточиться на том, что представляет наибольший предмет беспокойства для Пентагона. Это Китайская Народная Республика", - сказал руководитель американского Департамента обороны.

"Мы находимся в условиях конкуренции глобальных мощностей, где нашим главным вызовом является Китай, а не Россия. И мы должны сместить фокус нашего внимания от конфликтов низкой интенсивности и подготовиться, в очередной раз, к военному противостоянию высокой интенсивности", - добавил военный руководитель США.

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Он отметил, что США будут реагировать также на угрозы, исходящие от таких стран как Северная Корея или Иран. Актуальной на последующие годы, по словам американского военного руководителя, будет оставаться угроза от деятельности насильственных экстремистских организаций.

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Китай, Россия, Пентагон, Марк Эспер.
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