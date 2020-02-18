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Джулиани и Парнасу могут выдвинуть новые обвинения в бизнес-мошенничестве

Джулиани и Парнасу могут выдвинуть новые обвинения в бизнес-мошенничестве
06:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Прокуратура Южного округа Нью-Йорка рассматривает возможность выдвижения новых обвинений соратнику Джулиани и Льву Парнасу.

Окружная прокуратура США в Нью-Йорке рассматривает возможность выдвижения новых обвинений экс-адвокату Трампа Руди Джулиани, его бизнес-партнеру Льву Парнасу, а также еще одному лицу по делу о мошенничестве. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNN.

"Прокуратура Южного округа Нью-Йорка рассматривает возможность выдвижения новых обвинений соратнику Джулиани, Льву Парнасу, а также еще одному его бизнес-партнеру в обмане потенциальных инвесторов, которые вкладывали средства в основанную во Флориде компанию Fraud Guarantee", - отмечается в сообщении.

Лев Парнас был соучредителем этой подставной компании. Он предлагал бизнесу страховые выплаты для защиты от мошенничества. По мнению следствия, Парнас намеренно распространял неверную информацию о его компании с целью привлечения средств американского бизнеса.

Таким образом, отмечает телеканал, расследование прокуроров Нью-Йорка приблизилось к бывшему адвокату Трампа Руди Джулиани и изучает, какую роль он играл в продвижении интересов компании Fraud Guarantee. При этом сообщается, что компания выплатила $500 тыс. лично Джулиани. Это также может стать причиной обвинений против экс-адвоката президента США.

Между тем, адвокат Джулиани заявил, что его клиент никогда не разговаривал об инвестиционном бизнесе или делах маркетинга с Парнасом или его бизнес-партнером Дэвидом Корреа, который является еще одним подозреваемым по делу.

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Напомним, Руди Джулиани и Лев Парнас фигурировали в расследовании об импичменте президента Трампа в Палате представителей США. Джулиани выступал в качестве защитника Дональда Трампа, а Лев Парнас поделился с законодателями документами, которые напротив указывали на сомнительные схемы Белого дома в отношении Украины. Среди прочего было установлено, что после разговора Парнаса с Трампом, президент США распорядился устранить посла США в Киеве Мари Йованович. Кроме того, стало известно о возможной незаконной слежке за послом Йованович, что сейчас является предметом совместного изучения Украины и США.

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Руди Джулиани, Новые обвинения, Лев Парнас, Бизнес-мошенничество.
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