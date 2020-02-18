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Пелоси назвала "рецепт" для демократов, как победить Трампа на выборах

Пелоси назвала "рецепт" для демократов, как победить Трампа на выборах
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нэнси Пелоси озвучила свои замечания в период "горячей фазы" противостояния кандидатов в президенты внутри Демократической партии.

Спикер Палаты представителей США, влиятельная конгрессвумен от Демократической партии Нэнси Пелоси призвала однопартийцев "быть едиными", чтобы не дать Дональду Трампу переизбраться на второй президентский срок. Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу CNN.

"Я даже не могу представить ситуацию, чтобы его (президента Трампа – ред.) переизбрали бы снова. Впрочем мы ничего не воспринимаем за должное – и как я уже говорила, мы должны иметь собственное видение будущего... Мы должны быть едиными для того, чтобы не дать ему избраться на второй срок", - отметила Пелоси.

Спикер Палаты представителей США озвучила свои замечания в период "горячей фазы" противостояния кандидатов в президенты внутри Демократической партии.

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Нынешняя борьба среди демократов должна завершиться партийным съездом, который выберет единого кандидата, который будет бороться дальше с Дональдом Трампом на голосовании в ноябре в Соединенных Штатах.

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Выборы, Демократы, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Как победить Трампа на выборах.
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