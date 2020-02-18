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Ледяные извержения: На озере Мичиган обнаружили вулканы

Ледяные извержения: На озере Мичиган обнаружили вулканы
14:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: twitter.com

Новости мира:Метеорологи США обнаружили на озере Мичиган ледяные вулканы.

Национальная метеорологическая служба Grand Rapids опубликовала в Twitter в воскресенье фотографии ”ледяных вулканов", извергающихся на озере Мичиган.

Ледяные вулканы обычно возникают в зимние месяцы вдоль северного берега озера.

Конусы начинают формироваться на переднем крае ледяного шельфа, когда он сползает в озеро.

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Как сообщалось ранее, сотни тысяч мидий погибли у берегов Северного острова Новой Зеландии из-за повышения температуры океана. В отчете правительства Новой Зеландии сказано, что изменение климата приводит к повышению температуры моря, гибели местных морских растений, животных и уничтожению мест их обитания.

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США, Мичиган, Холод, Вулканы, Лёд.
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