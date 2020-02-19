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Ситуация на Донбассе: Штаты осуждают агрессию РФ

Ситуация на Донбассе: Штаты осуждают агрессию РФ
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Государственном департаменте США отреагировали на последние новости с востока Украины.

Соединенные Штаты Америки осуждают агрессию России на Донбассе и призывают Москву обеспечить немедленное прекращение огня.

Об этом на своей странице в Тwitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

"США вместе со своими союзниками и партнерами осуждают последнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность Президента Украины Владимира Зеленского к миру и призываем Россию обеспечить немедленное прекращение огня в соответствии с подписанными Минскими договоренностями", - говорится в твите.

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Как известно, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

Оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения: минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

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Все по теме:

Украина, США, Россия, РФ, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС, Морган Ортагус.
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