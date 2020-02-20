Услуга за помилование: у Трампа прокомментировали "сделку" с Ассанжем

Новости мира:У Трампа опровергли, что он хотел помиловать Ассанжа.

Белый дом категорически опроверг информацию о том, будто Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Ассанжа, если тот заявит о непричастности Москвы к взлому серверов Демпартии США.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-секретарь президента США Стефани Гришем, сообщает The Week.

"Президент Трамп никогда не говорил с Рорабейкером на эту тему", - так Гришем прокомментировала информацию о том, будто бывший конгрессмен Дейна Рорабейкер получил от Трампа поручение передать адвокату Ассанжа предложение о помиловании основателя WikiLeaks.

Гришем назвала эту информацию "полнейшей выдумкой и ложью". Она также заявила, что Трамп вообще не знаком с Рорабейкером и знает о нем лишь то, что тот когда-то был членом Конгресса.

Как сообщалось, британское издание The Guardian распространило со ссылкой на Лондонский суд информацию о том, будто Дональд Трамп предложил Ассанжу помилование, если тот заявит, что Россия не была причастна к утечке переписки Демократической партии США.