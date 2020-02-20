СМИ: Трамп определился с кандидатом на должность главы разведки США

Новости мира:Трамп хочет назначить посла в Германии руководить разведкой США.

Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности директора национальной разведки действующего посла США в Берлине Ричарда Гренелла.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации США.

"Ожидается, что президент Дональд Трамп назначит нынешнего посла США в Германии Ричарда Гренелла следующим исполняющим обязанности директора национальной разведки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нынешний руководитель главной разведывательной структуры Джозеф Магуайр (он тоже временно исполняет обязанности) не может оставаться на посту после 11 марта, поскольку не прошел процедуру утверждения в Сенате.

Гренелл, который является вполне лояльным Трампу, считается его ставленником. Однако этого кандидата не поддерживает часть республиканцев, которые негативно оценивают его работу на посту посла в Германии.

Как стало известно, рассматривается вариант работы Гренелла не на полной ставке, что позволяет не проходить процедуру утверждения в Сенате.

По информации источников CNN, Белый дом обнародует официальное заявление о назначении Гренелла и. о. директора национальной разведки США до конца недели.