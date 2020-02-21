Трамп прокомментировал приговор своему бывшему советнику

Новости мира:Президент США назвал "несправедливым" решение окружного суда в Вашингтоне посадить его давнего соратника Роджера Стоуна.

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о возможном помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого суд приговорил 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию.

Об этом Дональд Трамп заявил на церемонии запуска программы "Надежда для заключенных" в Лас-Вегасе, сообщает NBC News.

"Я очень внимательно слежу за этим процессом... По моему мнению, у Роджера очень хорошие шансы на оправдание", - заявил Трамп.

По его словам, к Стоуну отнеслись "несправедливо", однако президент не стал объявлять, что собирается воспользоваться правом на помилование своего соратника.

"Я не собираюсь делать ничего с точки зрения полномочий, предоставленных президенту США. Я хочу, чтобы процесс прошел полностью", - подчеркнул глава Белого дома.

Адвокаты Стоуна уже подали апелляцию на решение суда, обосновав ее тем, что председатель присяжных, которые признали его виновным по семи эпизодам, в свое время баллотировалась на местных выборах от демократов.

Как сообщалось, судья Окружного суда Вашингтона Эми Берман Джексон приговорила Роджера Стоуна, соратника действующего президента США, к трем годам и четырем месяцам заключения. Это один из самых суровых приговоров для приближенных к Трампу лиц, которые фигурировали в расследовании спецпрокурора Мюллера по вмешательству России в американские выборы.