США ужесточают правила выдачи грин-карт

Новости мира:Американские власти с 24 февраля ужесточают выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.

Соединенные Штаты Америки (США) ужесточат правила выдачи так называемых грин-карт иностранным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным администрации американского президента, Верховный суд США снял последний судебный запрет на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства. Новые правила выдачи вступят в силу в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что новые правила позволят защитить граждан США, поддержать программы социального обеспечения тех, кто в этом действительно нуждается, а также сократит дефицит федерального бюджета.

"(Нововведение - ред.) восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - подчеркнули в Белом доме.