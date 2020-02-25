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Выборы в США: Сенаторы призвали немедленно ввести санкции против Путина и РФ

Выборы в США: Сенаторы призвали немедленно ввести санкции против Путина и РФ
04:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Санкции немедленно должны быть введены непосредственно против президента России Владимира Путина.

Сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии призвали государственного секретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести немедленные санкции против России и Путина лично за новые вмешательства в выборы в США. Об этом говорится в письме, обнародованном в понедельник американским изданием Axios.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, каких-либо российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или предоставляет материальную или финансовую поддержку этим усилиям по поводу вмешательства в выборы", - отмечается в документе.

При этом законодатели подчеркнули, что санкции должны быть введены непосредственно против президента России Владимира Путина.

"Любые шаги поменьше стали бы отречением вашей ответственности защищать и оберегать США от этой серьезной угрозы для нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса", - подчеркнули сенаторы.

Подпись под документом поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Боб Менендес и сенатор Шеррод Браун.

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Как ранее заявил в Конгрессе США директор ФБР Кристофер Рэй, Россия продолжает свои попытки вмешательства во внутреннюю политику США и представляет угрозу для избирательной гонки.

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США, РФ, Владимир Путин, Сенаторы, Санкции против РФ, Выборы в США, Майкл Помпео, Санкции против Путина.
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