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ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе
03:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.

"С вечера 22 до вечера 23 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 400), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете о ситуации на Донбассе.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-запад от н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска.

С вечера 22 до вечера 23 февраля в Луганской области Миссия "констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 550), если сравнивать с предыдущими сутками".

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Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, вновь зафиксированы в районах к западу и северу от Голубовского, а также на юго-восток от Орехового, в том числе около 195 взрывов от минометного огня. Именно в этих районах СММ зафиксировала вспышку нарушений режима прекращения огня 18 февраля.

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, 23 февраля.
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