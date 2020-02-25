Скачать
Вторник, 25.02.2020
Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
"Вася, понял!": Беринчик пригрозил Ломаченко (Видео)
"Вася, понял!": Беринчик пригрозил Ломаченко (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник вечером направляет на Капитолийский холм дополнительный запрос на $2,5 млрд из бюджета для борьбы с коронавирусом, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, запрос предполагает использование неизрасходованных ранее средств, выделенных, в частности, для борьбы с Эболой, а также выделение дополнительных $2 млрд.

Отмечается, что более $ 1 млрд пойдет на разработку вакцины, а остальные деньги будут использоваться на усмотрение Минздрава США. Они могут пойти как на закупку медицинских масок, так и на оплату диагностики.

"Последствия будут": в Белом доме назвали коронавирус "реальной угрозой"

Ранее президент США заявил, что ситуация с новым коронавирусом в стране находится под контролем. Он добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ВОЗ работают совместно над этой проблемой "усердно и очень умно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Коронавирус в Италии: Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия
94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш
Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь