Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Новости мира:Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник вечером направляет на Капитолийский холм дополнительный запрос на $2,5 млрд из бюджета для борьбы с коронавирусом, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, запрос предполагает использование неизрасходованных ранее средств, выделенных, в частности, для борьбы с Эболой, а также выделение дополнительных $2 млрд.

Отмечается, что более $ 1 млрд пойдет на разработку вакцины, а остальные деньги будут использоваться на усмотрение Минздрава США. Они могут пойти как на закупку медицинских масок, так и на оплату диагностики.

Ранее президент США заявил, что ситуация с новым коронавирусом в стране находится под контролем. Он добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ВОЗ работают совместно над этой проблемой "усердно и очень умно".