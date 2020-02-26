США продлили на год антироссийские санкции из-за агрессии против Украины

Новости мира:Введенные президентом санкции против других государств, иностранных физических и юридических лиц, продлеваются ежегодно новым распоряжением главы государства.

Президент США продлил своим указом санкции, введенные в отношении России в связи с ее агрессией против Украины. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Белого дома.

"Действия, повлекшие (предыдущие - ред.) указы президента США, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

По этой причине чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014, а также связанные с ней действия от 16 и 20 марта, 19 декабря 2014 и 20 сентября 2018-го, "должны сохранять силу после 6 марта 2020", - отмечают в Белом доме.

Как уточняется, санкций продлеваются на один год.

Напомним, согласно действующей в США процедуре, введенные президентом санкции против других государств, иностранных физических и юридических лиц, продлеваются ежегодно новым распоряжением главы государства.