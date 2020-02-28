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Убийство Немцова: сенаторы США обратились к Трампу

Убийство Немцова: сенаторы США обратились к Трампу
12:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенаторы призывают Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин представили резолюцию к пятой годовщине со дня гибели российского оппозиционера Бориса Немцова, в которой призывают ввести санкции против российских чиновников, которые нарушают права человека.

Об этом сообщает пресс-служба Кардина.

"Американские сенаторы Бен Кардин от демократов и Марко Рубио от республиканцев по случаю пятой годовщины убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова представили резолюцию, осуждающую Россию за ее политически мотивированные тюремные заключения и призывает (Москву - ред.) освободить политических узников", - говорится в пресс-релизе.

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Сенаторы также призывают администрацию Трампа воспользоваться инструментами Конгресса для введения санкций против российских чиновников, нарушающих права человека.

Как сообщалось, один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлены.

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США, РФ, Росиия, Дональд Трамп.
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