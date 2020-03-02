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Выборы в США: Пит Буттиджич сошел с президентской гонки

Выборы в США: Пит Буттиджич сошел с президентской гонки
09:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Президент США Дональд Трамп убежден, что голоса кандидата-демократа отойдут его коллеге по партии Джо Байдену.

Один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Буттиджич принял решение завершить свое участие в гонке.

Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал CNN со ссылкой на одного из помощников его кампании.

"Бывший мэр города Саус Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свое участие в качестве кандидата в президенты", - отмечается в сообщении.

Мэр Пит, как его называют в США, бросил настоящий вызов традиционным участникам гонки из-за своего относительно молодого возраста (38 лет), а также нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем он открыто заявил задолго до этого.

После ошеломительного успеха на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, Буттиджич пытался закрепить победу в других регионах по всей Америке. Его кампания делала ставку на афроамериканскую и латиноамериканскую общины, которые обычно поддерживают демократов на выборах. Однако он не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина и оказался далеко позади фаворитов.

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Напомним: Пит Буттиджич вступил в президентскую гонку как относительно неизвестный кандидат. Кое-кто сравнивал его с президентом Бараком Обамой. Мэр Пит в свое время закончил Гарвардский колледж и Оксфордский университет. С 2009 по 2017 гг. он был офицером морской разведки в Военно-морском резерве США, получив звание лейтенанта. В течение семи месяцев в 2014 году он проходил службу в Афганистане.

Кроме английского, Буттиджич разговаривает также норвежском, испанском, итальянском, мальтийском, арабском, персидском и французском языках.

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США, Дональд Трамп, Выборы в США, Пит Буттиджич.
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