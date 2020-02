Выборы в США: Демократ Сандерс лидирует на праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

По итогам подсчета 43% голосов, Сандерс набирает в Неваде 46.8%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 20.7%. Третий — Пит Буттиджич с 15.1%, далее — Элизабет Уорен с 9.5%, Эми Клобушар с 4.0% и миллиардер Том Стайер с 3.7%.

"В Неваде мы только что собрали разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране", - заявил Сандерс выступая на митинге в Техасе.

Breaking: We won Nevada!

We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.

Let’s take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020