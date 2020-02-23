Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора
Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора
Эпидемия коронавируса в Китае: Количество жертв превысило 2400 человек
Эпидемия коронавируса в Китае: Количество жертв превысило 2400 человек
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

Выборы в США: Демократ Сандерс лидирует на праймериз в Неваде

Выборы в США: Демократ Сандерс лидирует на праймериз в Неваде
08:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосованим в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.

Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

По итогам подсчета 43% голосов, Сандерс набирает в Неваде 46.8%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 20.7%. Третий — Пит Буттиджич с 15.1%, далее — Элизабет Уорен с 9.5%, Эми Клобушар с 4.0% и миллиардер Том Стайер с 3.7%.

"В Неваде мы только что собрали разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране", - заявил Сандерс выступая на митинге в Техасе.

Победа сенатора на собраниях в Неваде происходит после победы в Нью-Гемпшире и сильного результата в Айове, где результаты все еще изучаются.

Американская разведка имеет данные о намерении РФ помочь Сандерсу на выборах

Напомним: ранее The Washington Post сообщила, что РФ собирается поддержать на выборах президента Соединенных Штатов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Демократы, Невада, Берни Сандерс, Выборы в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
02 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
03 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
04 События в Новых Санжарах: Полтавчанин извинился перед правоохранителями за оскорбления
05 "Неясный" способ заражения: ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранен один украинский военный
На Донбассе ранен один украинский военный
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Эрдоган сообщил о проведении саммита по Сирии
Эрдоган сообщил о проведении саммита по Сирии
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь