В Нью-Йоркских магазинах запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты

Новости мира:В магазинах и других торговых точках американского штата Нью-Йорк с 1 марта запрещено выдавать или продавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты.

В штате Нью-Йорк 1 марта вступил силу запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщает New York Post.

"В воскресенье в штате начались жесткие меры против использования полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.

Теперь в магазинах, супермаркетах и других торговых точках перестанут выдавать бесплатные целлофановые пакеты с целью уменьшить количество отходов. Вместо этого покупатели смогут приобрести бумажные сумки.

Штрафовать за несоблюдение запрета не будут до 1 апреля.

Многие жители штата недовольны новым запретом. Одни считают, что он усложнит жизнь пожилым и людям с ограниченными возможностями, другие называют это решение непрактичным в реалиях многомиллионного населения, а также утверждают, что из-за этого соблюдение запрета будет сложно обеспечить.

Местные власти надеются, что вскоре американцы начнут использовать многоразовые сумки, которые сотрудники департамента санитарии раздают бесплатно.