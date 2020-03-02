В Нью-Йоркских магазинах запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты

В штате Нью-Йорк 1 марта вступил силу запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
Об этом сообщает New York Post.
"В воскресенье в штате начались жесткие меры против использования полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.
Теперь в магазинах, супермаркетах и других торговых точках перестанут выдавать бесплатные целлофановые пакеты с целью уменьшить количество отходов. Вместо этого покупатели смогут приобрести бумажные сумки.
Штрафовать за несоблюдение запрета не будут до 1 апреля.
Многие жители штата недовольны новым запретом. Одни считают, что он усложнит жизнь пожилым и людям с ограниченными возможностями, другие называют это решение непрактичным в реалиях многомиллионного населения, а также утверждают, что из-за этого соблюдение запрета будет сложно обеспечить.
Местные власти надеются, что вскоре американцы начнут использовать многоразовые сумки, которые сотрудники департамента санитарии раздают бесплатно.