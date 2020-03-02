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В Нью-Йоркских магазинах запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты

В Нью-Йоркских магазинах запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты
09:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В магазинах и других торговых точках американского штата Нью-Йорк с 1 марта запрещено выдавать или продавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты.

В штате Нью-Йорк 1 марта вступил силу запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщает New York Post.

"В воскресенье в штате начались жесткие меры против использования полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.

Теперь в магазинах, супермаркетах и других торговых точках перестанут выдавать бесплатные целлофановые пакеты с целью уменьшить количество отходов. Вместо этого покупатели смогут приобрести бумажные сумки.

Штрафовать за несоблюдение запрета не будут до 1 апреля.

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Многие жители штата недовольны новым запретом. Одни считают, что он усложнит жизнь пожилым и людям с ограниченными возможностями, другие называют это решение непрактичным в реалиях многомиллионного населения, а также утверждают, что из-за этого соблюдение запрета будет сложно обеспечить.

Местные власти надеются, что вскоре американцы начнут использовать многоразовые сумки, которые сотрудники департамента санитарии раздают бесплатно.

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Нью-Йорк, Полиэтилен, Пакеты, Одноразовые полиэтиленовые пакеты.
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