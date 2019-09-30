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В ВР зарегистрирован законопроект о запрете полиэтилена

В ВР зарегистрирован законопроект о запрете полиэтилена
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете полиэтиленовых пакетов, а также штрафы за их распространение.

В Украине планируют запретить полиэтиленовые пакеты, а за их распространение ввести штрафы от 1700 до 8500 гривень Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде депутаты от "Слуги народа", передает "Сегодня". Как отмечают в Национальном экологическом совете Украины, в год только киевляне используют около двух миллиардов полиэтиленовых пакетов, из них лишь 5% попадают на переработку.

По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами. "В структуре этого массива, по данным экологического проекта "Меньше мусора – лучшая жизнь", использованные пластиковые упаковки составляют 10%, отходы полиэтилена – 14,5% и применяемые ПЭТ-бутылки – 20%. То есть почти до половины мусора в стране – это использованные изделия из пластика", – отмечает Олег Титамир, президент "Украинской организации защиты потребителей услуг".

Согласно законопроекту №2051-1, полиэтиленовые пакеты предлагается запретить в Украине с 2022 года. Депутаты предлагают запретить пакеты толщиной до 50 микрометров и оксоразлагаемые пластиковые пакеты на территории Украины. Но разрешается использование биоразлагаемых пакетов. Стоит отметить, что оксоразлагаемые пакеты состоят на 99% из обычного полиэтилена. Еще 1% в составе – это оксоразлагаемая примесь на основе металлов, которые ускоряют распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света.

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Биоразлагаемые пакеты, напротив, изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы. Согласно проекту, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты, используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся в обиходе до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел. А штраф за распространение пакетов составит 1700-3400 грн, за повторное нарушение – 3400-8500 грн. Украина оказалась среди 10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.

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Все по теме:

Верховная Рада, Экология, Отходы, Полиэтилен, Мусор, "Слуга народа", Нацэкосовет.
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