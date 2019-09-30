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ВР может рассмотреть продажу "Мотор Сич"

ВР может рассмотреть продажу "Мотор Сич"
11:22 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:Продажу "Мотор Сичи" могут рассмотреть на заседании Верховной Рады, если этот вопрос коснется нацбезопасности Украины.

Вопрос продажи "Мотор Сичи" еще не рассматривался на комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, однако, если ситуация не изменится, это будет поводом рассмотреть его на парламентских слушаниях.

Об этом "Украинскому радио" заявил первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский.

"К сожалению, пока вопрос заключения этого бизнес-контракта, вообще продажи "Мотор Сичи" на комитете не рассматривался. И не потому, что это не входит в полномочия комитета, а потому, что определенные движения в этом направлении происходили без лишнего информационного резонанса. Возможно, именно на это и был расчет", - рассказал Забродский.

Как считает депутат, проблемы "Мотор Сичи" начались не вчера и не неделю назад, но последние пять лет его не продали: "Да, были определенные шаги, чтобы, возможно, реализовать этот замысел, но в то же время в течение 5 лет этого осуществить не дали".

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"Возможно, на это и был расчет, что во время прихода новой команды, пока никто не разобрался до конца, что, где и как, и не все важное находится под контролем, быстро пропихнуть этот контракт и осуществить определенные сделки, связанные с продажей", - заявил он.

"Безусловно, это может быть предметом рассмотрения на комитете и, если и дальше вопрос будет стоять так остро, это будет поводом рассмотрения на парламентских слушаниях", - сказал Забродский.

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"Мотор-Сич" контролируется Вячеславом Богуслаевым и является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.

Китайский холдинг должен купить контрольный пакет акций украинского предприятия - более 50%, 25% - отойдет государству Украина.

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций компании "Мотор Сич" предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Китай, Мотор Сич, Вячеслав Богуслаев, Михаил Забродский, Европейская солидарность.
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