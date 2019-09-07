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Данилюк о вероятной продаже "Мотор Сичи": Все с точки национальных интересов

Данилюк о вероятной продаже "Мотор Сичи": Все с точки национальных интересов
02:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Данилюк прокомментировал возможную продажу "Мотор Сичи".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал позицию власти относительно оборонной компании «Мотор Сич» и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Да, действительно, мы это обсуждали... Я тоже согласен, что Украина... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию», – сказал Данилюк.

Акции завода "Мотор Сич": кто их приобрел

На вопрос о вероятной продаже акций «Мотор Сичи» компании из Китая, Александр Данилюк ответил: «Все с точки национальных интересов»

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Мотор Сич, СНБО, Александр Данилюк, Джон Болтон.
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