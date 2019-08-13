Данилюк: Снятие экономической блокады Донбасса само по себе ничего не принесет

Новости Украины:Александр Данилюк считает что решение по Донбассу может сработать только в комплексе, а не по отдельности.

Такой шаг, как снятие экономической блокады, сам по себе ничего не принесет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"Вопрос о блокаде мне ставили и раньше. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет. Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории", - сказал Данилюк.

По его словам, эти предприятия прекратили платить налоги в центральный бюджет, "потому были причины и было соответствующее решение СНБО".

"И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе - нет", - отметил Данилюк.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов снять экономическую блокаду с Донбасса при условии возвращения украинских предприятий на оккупированных территориях.