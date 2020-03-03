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США "перебросили" санкции за кибератаки с России на Китай

США "перебросили" санкции за кибератаки с России на Китай
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:OFAC ввел сегодня санкции против двух граждан Китая.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против двух граждан Китая и одновременно отменил ограничения против ряда российских компаний за их деятельность, связанную с поддержкой режима КНДР. Об этом говорится в сообщении американского Минфина, распространенном в понедельник.

"OFAC ввел сегодня санкции против двух граждан Китая, причастных к отмыванию похищенной криптовалюты вследствие кибервзлома в 2018 году биржи криптовалюты", - отметили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что эти лица способствовали материальной, финансовой и технологической поддержке и осуществляли киберпреступную деятельность в пользу режима Северной Кореи. Их активность связывается с организацией Lazarus Group, которая уже находится под санкциями из-за незаконной поддержки режима в Пхеньяне.

"Северокорейский режим продолжает свою широкую кампанию масштабных кибератак на финансовые учреждения с целью похищения средств", - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат защищать глобальную финансовую систему путем привлечения к ответственности тех, кто помогает Северной Корее совершать преступления в киберсфере.

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В то же время OFAC исключил две российские компании и их сателлитов из санкционного списка, в который они были внесены в июне 2017 года из-за незаконных операций по перевозке нефти в КНДР. Как указали в финансовом ведомстве США, речь идет о компании АО "Независимая нефтогазова компания" и ее дочерних предприятий, а также АО "Приморнефтепродукт". Всего в списке по отмене санкций указано семь юридических лиц из РФ.

"Американские санкции не должны быть постоянными - они призваны добиться позитивного изменения поведения", - заявили в финансовом ведомстве США.

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Китай, США, Россия, Санкции, Кибератака.
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