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Торнадо в США: В результате стихийного бедствия погибли не менее 6 человек(Фото)

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Торнадо в США: В результате стихийного бедствия погибли не менее 6 человек(Фото)
16:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В США из-за сильного торнадо погибли не менее шести человек и многие пострадали.

В США из-за торнадо погибли по меньшей мере шесть человек, есть раненые.

Об этом сообщает Good Morning America.

"По меньшей мере шесть человек погибли - трое в округе Патнэм, двое в Восточном Нэшвилле и один человек в округе Бентон - после разрушительного торнадо, который разгромил Нэшвилл в первые часы утра вторника", - говорится в сообщении.

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По словам местной власти, много людей получили ранения.

Торнадо разрушил всего около 40 домов и повредил линии электропередач в трех штатах - Теннесси, Миссури и Кентукки.

Отмечается, что пригород Маунт-Джульет особенно пострадал от явления природы. 

 

Торнадо также нанес значительный ущерб аэропорту Нэшвилла.

В частности, было уничтожено несколько ангаров.

Правительство Нэшвилла отменило занятия в школах.

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США, Нэшвилл, Торнадо, Пострадавшие, Стихийное бедствие.
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