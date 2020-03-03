Торнадо в США: В результате стихийного бедствия погибли не менее 6 человек(Фото)

Новости мира:В США из-за сильного торнадо погибли не менее шести человек и многие пострадали.

В США из-за торнадо погибли по меньшей мере шесть человек, есть раненые.

Об этом сообщает Good Morning America.

"По меньшей мере шесть человек погибли - трое в округе Патнэм, двое в Восточном Нэшвилле и один человек в округе Бентон - после разрушительного торнадо, который разгромил Нэшвилл в первые часы утра вторника", - говорится в сообщении.

По словам местной власти, много людей получили ранения.

Торнадо разрушил всего около 40 домов и повредил линии электропередач в трех штатах - Теннесси, Миссури и Кентукки.

Отмечается, что пригород Маунт-Джульет особенно пострадал от явления природы.

Торнадо также нанес значительный ущерб аэропорту Нэшвилла.

В частности, было уничтожено несколько ангаров.

Правительство Нэшвилла отменило занятия в школах.