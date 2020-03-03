Торнадо в США: В результате стихийного бедствия погибли не менее 6 человек(Фото)

В США из-за торнадо погибли по меньшей мере шесть человек, есть раненые.
Об этом сообщает Good Morning America.
"По меньшей мере шесть человек погибли - трое в округе Патнэм, двое в Восточном Нэшвилле и один человек в округе Бентон - после разрушительного торнадо, который разгромил Нэшвилл в первые часы утра вторника", - говорится в сообщении.
По словам местной власти, много людей получили ранения.
Торнадо разрушил всего около 40 домов и повредил линии электропередач в трех штатах - Теннесси, Миссури и Кентукки.
Отмечается, что пригород Маунт-Джульет особенно пострадал от явления природы.
Торнадо также нанес значительный ущерб аэропорту Нэшвилла.
В частности, было уничтожено несколько ангаров.
Правительство Нэшвилла отменило занятия в школах.