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Американские меры по коронавирусу: США планирует ввести ограничения на въезд

Американские меры по коронавирусу: США планирует ввести ограничения на въезд
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Президент США рассматривает возможность ввода дополнительных ограничений на посещение страны из-за коронавируса.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CBS News.

"Президент Трамп заявил, что на фоне вспышки коронавируса может быть введено больше ограничений на въезд из определенных стран, где распространяется эпидемия", - говорится в сообщении. 

Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы

По словам Трампа, прежде всего ограничения будут касаться стран, где наблюдается наиболее резкий рост количества случаев заражения коронавирусом. В то же время, он не уточнил, какие именно страны имел в виду.

Как сообщалось, 29 февраля Трамп объявил об ограничении на въезд в США для прибывших из Ирана и проведения скрининга людей, приезжающих из Южной Кореи и Италии. 

По состоянию на 3 марта в мире число людей, зараженных коронавирусом, достигло 90 937, умерло 3 117 человек. 

Медики в Австрии подтвердили уже 21 случай заражения на коронавирус 

По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. В то же время, 4 812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2 036 - в Италии, 1 501 - в Иране.

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Все по теме:

США, Транспорт, Заболевание, Заражение, Дональд Трамп, Коронавирус, Въезд, Переезды.
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