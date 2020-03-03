Американские меры по коронавирусу: США планирует ввести ограничения на въезд

Новости мира:Президент США рассматривает возможность ввода дополнительных ограничений на посещение страны из-за коронавируса.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CBS News.

"Президент Трамп заявил, что на фоне вспышки коронавируса может быть введено больше ограничений на въезд из определенных стран, где распространяется эпидемия", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, прежде всего ограничения будут касаться стран, где наблюдается наиболее резкий рост количества случаев заражения коронавирусом. В то же время, он не уточнил, какие именно страны имел в виду.

Как сообщалось, 29 февраля Трамп объявил об ограничении на въезд в США для прибывших из Ирана и проведения скрининга людей, приезжающих из Южной Кореи и Италии.

По состоянию на 3 марта в мире число людей, зараженных коронавирусом, достигло 90 937, умерло 3 117 человек.

По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. В то же время, 4 812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2 036 - в Италии, 1 501 - в Иране.