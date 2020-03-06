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"Пока еще не поздно": В США вырос спрос на бункеры

"Пока еще не поздно": В США вырос спрос на бункеры
20:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В США из-за страха коронавируса и конца света значительно подскочил спрос на бункеры.

Эпидемия коронавируса оживила продажи бункеров в США, построенных для тех, кто боится конца света. Люди отдают деньги за подземные хранилища, "пока еще не поздно".

Как пишет Daily Star, калифорнийская компания Vivos строит и обустраивает подземные хранилища, чтобы они могли выдержать стихийные бедствия и катастрофы. Основатель фирмы Роберт Вичино сказал изданию, что с начала распространения COVID-19 наблюдается "скачок" в продажах его бункеров. Сейчас новый вирус заразил 100 тысяч людей по всему миру и убил 3,3 тысячи. Однако, вспышка пока не переросла в пандемию.

"Всплеск в продажах был экспоненциальный. Люди просыпаются и начинают понимать, что нужно готовиться, пока не поздно", - сказал Вичино.

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Его компания построила сеть частных бункеров в Южной Дакоте. Чтобы взять такой в лизинг, нужно оплатить 35 тысяч долларов, а потом еще платить по тысячи долларов ежегодно. Всего бункеров 575. В каждом из них достаточно места, чтобы разместить 10-24 людей. Бункеры построены на месте бывшей военной базы "Блэк Хиллс". Каждый из них может пережить удар от взрыва мощностью 500 тысяч фунтов.

Бункеры обставлены мебелью для "комфортной жизни после конца света".

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США, Люди, Америка, Эпидемия, Конец света, Продажи, Страх, Заболевание, Рынок, Инфекция, Пневмония, Заражение, Спрос, Коронавирус, Бункеры, Сооружения, Постройки, Рыночный спрос.
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