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В Нью-Йорке зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Нью-Йорке зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом
22:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Нью-Йорке зарегистрированы 11 новых случаев заражения смертельным вирусом.

В американском штате Нью-Йорк за пятницу зарегистрированы 11 новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, теперь общее число инфицированных в мегаполисе достигло 33 человек, сообщает телеканал NBC New York.

По его данным, что за последние некоторые дней число заразившихся в штате увеличилось в три раза.

Все новые инфицированные контактировали с адвокатом из округа Уэстчестер-Каунти, который считается первым официально зарегистрированным заразившимся в штате Нью-Йорк.

Около 4 тыс. человек соблюдают карантинный режим в качестве меры предосторожности.

На сегодняшний день на территории США зафиксирован 241 случай заражения коронавирусом COVID-19.

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США, Нью-Йорк, Коронавирус.
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