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США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

США будут отправлять на карантин все доллары из Азии
11:36 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США.

Федеральная резервная система США начала карантин долларов, которые она репатриирует из Азии, прежде чем вернуть их в финансовую систему США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сказал представитель Федеральной резервной системы, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.

По мнению Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "возможна" передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни. CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.

Всемирная организация здравоохранения, однако, гораздо более осторожна в отношении рисков, связанных с денежными купюрами, и советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.

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Как глобальная резервная валюта, доллары США являются наиболее широко распространенными банкнотами в мире с общим объемом наличных в обороте около $1,75 трлн. Значительная часть денежной массы циркулирует за рубежом, особенно в Азии, где доллар часто сильнее местных валют.

Центральный банк США не пошел так далеко, как его коллеги в Китае и Корее, которые приказали обеззараживать банкноты местной валюты ультрафиолетовым светом или вообще уничтожать. Но чиновники ФРС находятся в постоянном контакте с CDC и Госдепартаментом по распространению вируса и готовы добавить другие регионы в свой карантинный список.

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США, Доллары, Азия, Коронавирус.
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