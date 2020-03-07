У побережья Калифорнии на лайнере Grand Princess выявили коронавирус

Новости мира:На борту круизного корабля Grand Princess, который находится на карантине у побережья США, у 21 человека выявили коронавирус.

На круизном лайнере Grand Princess, стоящем на якоре у калифорнийского побережья вблизи Сан-Франциско, был выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс в Вашингтоне, уточнив, что речь идет о 19 членах экипажа и двух пассажирах судна, передает DW.

Ожидается, что в ближайшие выходные дни, 7 и 8 марта, круизный лайнер будет переведен в один из некоммерческих портов. До сих пор тест на новый коронавирус прошли 46 человек, находящихся на лайнере. По словам Пенса, следующим шагом должно стать тестирование всех людей на борту, а это около 2400 пассажиров и 1100 членов экипажа.

"В случае необходимости мы установим карантин", - цитирует Майка Пенса газета The New York Times.

Власти США дали судну указание встать на якорь в ста километрах от побережья Калифорнии, после того как стало известно о том, что один из бывших пассажиров Grand Princess скончался от пневмонии COVID-19. Речь идет о 71-летнем мужчине, совершившем на лайнере в феврале 2020 года круиз из Сан-Франциско в Мексику, уточняет газета The New York Times. Кроме того, коронавирус был обнаружен еще у нескольких человек, находившихся на борту лайнера во время того же круиза.

По информации американских СМИ, наборы для проведения теста на коронавирус на борт судна доставили солдаты национальной гвардии США, которые спустились на судно по канату с вертолета. Президент США Дональд Трамп сказал, что предпочитает, чтобы пассажиры оставались на борту Grand Princess. При этом президент сказал, что предоставит другим принимать решение, cмогут ли пассажирам покинуть лайнер, передает Голос Америки.

"Лично я бы предпочел, чтобы они остались, но я полностью пойму, если их решат отпустить", – сказал Трамп журналистам после посещения Центров по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

Grand Princess принадлежит той же компании, что и лайнер Diamond Princess, простоявший в феврале 2020 года две недели в порту японской Иокогамы из-за вспышки коронавируса на борту. Тогда заражение было выявлено у более 700 человек, шесть из них впоследствии скончались от легочной болезни, вызываемой этой инфекцией.

По данным на вечер 6 марта, в Калифорнии было зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом, не считая пациентов на борту лайнера Grand Princess, сообщает The New York Times. Всего в США, по данным сайта Worldometers на раннее утро 7 марта, зафиксировано 320 случаев заражения коронавирусом. 15 человек в стране скончались от COVID-19.