В Вашингтоне зафиксирован первый случай коронавируса

Новости мира:Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщил, что в столице США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Первый случай коронавируса был обнаружен в столице США.

Об этом сообщила в субботу мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

“Сегодня вечером тестирование в лаборатории судебной экспертизы показало, вероятно, первый случай коронавируса”, — говорится в размещенном в Twitter сообщении.

По данным мэра, человек, который заболел, не уезжал в последнее время за границу.

“Лаборатория Вашингтона на сегодняшний день наблюдает за состоянием одиннадцати пациентов, тесты девяти из них негативные, один тест, вероятно, положительный и еще один пока определить невозможно, — сказала Боузер. — Что касается положительного теста, то это житель Вашингтона 50-и лет, симптомы у которого проявились в конце февраля. Пациент был доставлен в госпиталь 5 марта”.

“Он не путешествовал за границу, не имел близких контактов (с теми, кто заразился) ... — отметила мэр. — Мы также осведомлены о случаях коронавируса у людей, которые ранее посещали Вашингтон”. По ее словам, режим чрезвычайной ситуации пока вводить не планируется, однако ситуации предоставляется соответствующая оценка.