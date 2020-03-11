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Среда, 11.03.2020
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Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию

Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Администрация Дональда Трампа может подавать апелляцию в вышестоящие инстанции

Апелляционный суд округа Колумбия вынес во вторник решение, согласно которому Палата представителей США, контролируемая демократами, может получить доступ к засекреченным материалам "российского" расследования Роберта Мюллера.

"Палата представителей выиграла дело о доступе к засекреченным материалам жюри присяжных, собранным в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, а также к заретушированным цитатам в докладе Мюллера", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что судья окружного суда, который возглавил коллегию, "жестко раскритиковал аргументы Министерства юстиции по сохранению под грифом секретности материалов Мюллера.

Между тем, сообщается, что Министерство юстиции может обратиться в Верховный Суд, или повторно в апелляционный суд в Вашингтоне.

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Команда спецпрокурора Роберта Мюллера в течение почти двух лет вела расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США. По итогам работы был обнародован доклад на почти полтысячи страниц, который, однако, содержал заретушированные слова, абзацы и даже целые страницы. После этого демократы в Конгрессе США выступили с требованием рассекретить для законодателей закрытые тексты в докладе спецпрокурора Мюллера, а также другие сопутствующие документы.

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США, Суд, Конгресс США, Российское расследование.
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