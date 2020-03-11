Коронавирусная угроза: В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прекратят экскурсии

Новости мира:В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН из-за угрозы распространения коронавируса временно прекратят проведение массовых мероприятий.

В Нью-Йорке штаб-квартиру Организации объединенных наций закроют для проведения массовых мероприятий и экскурсий.

Об этом сообщила заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг на своей странице в Twitter.

"Из-за большой осторожности и после решения о сокращении количества сотрудников, присутствующих в Секретариате ООН, было решено закрыть комплекс для широкой публики и временно приостановить все экскурсии до дальнейшего уведомления", - заявила она, передает 112.ua.

Как сообщалось ранее, что в Великобритании зараженной коронавирусом оказалась заместитель министра здравоохранения Надин Доррис.