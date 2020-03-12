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В Белом доме отказались проверять Трампа на коронавирус

В Белом доме отказались проверять Трампа на коронавирус
21:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Главу Белого дома не будут проверять на Covid-19, несмотря на контакт с зараженным бразильцем.

Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус.

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришем.

"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не требуется", - говорится в его заявлении.

Covid-19: канадский премьер-министр самоизолировался

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США. За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.

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Вирус, Дональд Трамп, Коронавирус, Майк Пенс, Covid-19.
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