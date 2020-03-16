В городах США массово закрываются рестораны и бары

Новости мира:В Лос-Анжелесе и штате Вашингтон прекращают работать места большого скопления населения из-за коронавируса.

Во многих городах США вводятся ограничения на работу ресторанов и баров в рамках мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщают американские СМИ.

В частности, такие меры начинают с понедельника действовать в штате Вашингтон. Ресторанам запрещено принимать и обслуживать клиентов на месте, однако им разрешено осуществлять доставку на дом. Закрывают также все развлекательные центры. Между тем, в штате Вашингтоне, как и на всей территории США, продолжат работать продуктовые магазины и аптеки.

"Все собрания с числом участников более 50 человек будут запрещены. Кроме того, все встречи с числом участников менее 50 человек будут запрещены в том случае, если ранее объявленные критерии по гигиене и дистанции между людьми не будут выполнены", - написал в воскресенье губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Власти Лос-Анжелеса последовали введенным другими городами мерам. В городе также закрыты бары, ночные клубы и развлекательные центры. Подобные ограничения, как ожидается, будут действовать до 31 марта.

"Это будет сложное время, но это не навсегда", - говорится в заявлении мэра Лос-Анжелеса Эрика Гарчетти.

О похожих ограничениях ранее объявили, в частности, в Нью-Йорке и Сиэтле.

Более чем в 30 штатах США закрываются школы. На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,8 тыс., 69 человек погибли.