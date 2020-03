Невидимым враг: армию США задействовали в битве с коронавирусом (Видео)

Армии стран мира готовятся и уже задействованы в борьбе с невидимым врагом - коронавирусом SARS-CoV-2, который пошел из Уханя (КНР) в конце 2019 года Американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии и Нацгвардии США развернуться для противостояния эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Среди прочего заступили на дежурство два корабля-госпиталя американских ВМС - USS Mercy и USS Comfort, пишет CNN. Военные переоснащают доступные общественные здания в инфекционные больницы, в первую очередь в штате Нью-Йорк, где зафиксирована половина всех случаев заболевания COVID-19 в США. ABC News сообщает, что Пентагон предоставил правительству 5 млн респираторов класса №95 и другое защитное оборудование, 2000 аппаратов ИВЛ и мощности 16 военных лабораторий для обработки тестов на вирус. Мобилизованы несколько тысяч нацгвардейцев, которым для проверок на дорогах и в жилых районах раздали 500 000 экспресс-тестов на коронавирус. Тем временем, встает проблема крупных групп людей в армии, пишет The Economist: сейчас решается вопрос, как максимально защитить от инфекции военных - тех, кто помогает с ней бороться профильным ведомствам и структурам. Саундтреком к ролику взята композиция "In the House - In a Heartbeat" Джона Мерфи из британского фантастического фильма о так называемом зомбиапокалипсисе – "28 дней спустя".