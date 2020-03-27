15 миллионов за информацию: США обвинили Мадуро в торговле наркотиками

Новости мира:США пообещали 15 млн долларов за помощь в задержании президента Венесуэлы Мадуро.

Министерство юстиции США предъявило президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и ряду его доверенных лиц обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег. Правительство Венесуэлы сотрудничает с диссидентами с бывшей колумбийской повстанческой группировки FARC, переправляя кокаин в США контрабандным путем через Центральную Америку, заявил глава ведомства Уильям Барр в четверг, 26 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

Госдепартамент США объявил награду в размере 15 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Администрация США является одним из заклятых врагов главы Венесуэлы. В начале 2019 года она признала противника Мадуро — лидера оппозиции Хуана Гуайдо — временным президентом Венесуэлы и с тех пор добивается смены режима в Каракасе.

Несмотря на всю поддержку со стороны Вашингтона, Гуайдо так и не удается сбросить Мадуро. Когда Хуан Гуайдо в начале 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, ему еще удавалось мобилизовать народные массы в свою поддержку. Однако за последние месяцы эта поддержка ослабла, и Мадуро, несмотря на ужесточение санкций со стороны США по-прежнему уверенно правит страной.

Органы юстиции США ведут расследование в отношении Николаса Мадуро уже не менее 10 лет, отметил Барр. Министерство финансов США ввело целый ряд санкций против Мадуро и его ближайшего окружения. Уильям Барр также обещал по 10 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля и министра промышленности Тарека эль-Айссами.