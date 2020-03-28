Фондовый рынок США закрылся падением

Новости мира:Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 28 марта, закончились снижением основных индексов.

27 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги пятницы завершились падением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones снизился на 4,06%, индекс S&P 500 подешевел на 3,37%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,79%.

Количество подешевевших бумаг (2270 - ред.) превысило количество закрывшихся в плюсе (640 - ред.), а котировки 26 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ 2063 компаний подешевели, 647 выросли, a 29 остались на уровне предыдущего закрытия.

Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 3,36%, до 21,84 дол за баррель. Нефть Brent с поставкой в мае подешевела на 4,86%, до отметки 25,06 дол за баррель.