Мировые цены на нефть снова обвалились

Новости Бизнеса:Стоимость Brent достигла $26,04 за баррель, WTI торгуется на уровне $22,62 доллара за баррель.

Цены на нефть в понедельник держатся вблизи самого низкого уровня с 2003 года, поскольку ожидаемое соглашение между ОПЕК и США не состоялось, дальнейшее падение котировок провоцирует ценовая война между РФ и Саудовской Аравией.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $26,04 за баррель, что на $0,94 (3,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,49 (5,2%), до $26,98 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,01 (0,04%) - до $22,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $22,63 за баррель

20 марта генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо пригласил комиссара железной дороги шт. Техас Райана Ситтона посетить июньский саммит картеля. Это приглашение породило надежды на сделку ОПЕК и США по стабилизации цен на нефть. Ранее Ситтон призвал к сокращению добычи сырой нефти в Техасе впервые с 1970 г.

Кроме того, американский рынок ожидает начала масштабной закупки сырой нефти для SRP. Заявленный объем закупок составляет 77 млн барр. Соответствующие процедуры будут запущены в ближайшее время.

Саудовская Аравия и Россия по-прежнему занимают непримиримые позиции и продолжают ценовую войну в условиях падающего рынка. Кремль обвиняет в ее развязывании государства Персидского залива и называет действия Эр-Рияда шантажом. Рост предложения с обеих сторон может еще больше обрушить цены, поскольку неуклонное распространение пандемии COVID-19 продолжает снижать спрос на топливо.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 26,26 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 26,75 доллара за баррель, что на 23 цента ниже уровня закрытия торгов ($26,98).

Напомним: