Доклад разоблачителя о разговоре с Зеленским был "фейком" - Трамп

Новости мира:Во время своего брифинга Трамп высказался об официальном докладе разоблачителя из разведывательного сообщества США.

Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" официальный доклад разоблачителя из разведывательного сообщества США, в котором высказывалось беспокойство относительно попыток Трампа надавить на Украину в обмен на начало расследования против семьи Джо Байдена.

С соответствующим заявлением американский президент выступил в субботу во время брифинга в Белом доме.

"Это был фэйковый доклад обличителя, это было фейком. Это было в корне неверно относительно моего общения с Президентом Украины", - заявил Трамп.

Таким образом он объяснил свое решение, почему увольняет генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона.

"Он (Аткинсон – ред.) взял эту фейковый доклад и передал его в Конгресс", - отметил глава Белого дома, подчеркнув, что генеральный инспектор не был "большим фаном Трампа".

Как сообщалось, в пятницу президент США направил официальное письмо в Конгресс США, в котором сообщил о решении уволить через 30 дней действующего генерального инспектора Разведывательного сообщества США.

В сентябре прошлого года Майкл Аткинсон доложил Конгрессу о жалобе разоблачителя, в которой говорилось, что глава Белого дома требует от Украины расследования против его политического оппонента на выборах, Джо Байдена. Впоследствии это привело к началу процесса импичмента президент Соединенных Штатов.