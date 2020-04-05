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Трамп: Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы

Трамп: Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп обсудил с главами спортивных лиг Северной Америки ситуацию с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп провел встречу в формате телеконференции с руководителями 12 ведущих спортивных лиг Северной Америки, стороны обсудили вопрос функционирования индустрии в условиях пандемии коронавируса.

В обсуждении участвовали, в частности, руководители НБА, НХЛ, НФЛ, UFC, MLB, MLS, WWE Wrestling, PGA Tour, IndyCar, сообщает Associated Press.

"Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы, - сказал Трамп на брифинге после конференции. - И это произойдет, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол, хоккей".

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Как отмечает источник Associated Press, Трамп в беседе с комиссарами лиг выразил надежду на то, что НФЛ начнет сезон вовремя - 10 сентября. Сообщается, что в ходе конференции ряд функционеров, в том числе глава НБА Адам Сильвер, заявили, что рассматривают многочисленные сценарии возможного возобновления сезона. Подчеркивалось, что все эти планы будут согласовываться с национальными органами здравоохранения.

В США приостановлены спортивные соревнования. Число заразившихся коронавирусом в стране превышает 300 тыс., более 8 тыс. человек скончались.

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НХЛ, США, НБА, Indycar, МЛС, Вирус, Карантин, Пандемия, UFC, НФЛ, Дональд Трамп, Новости спорта, Коронавирус, МЛБ, Covid-19, WWE Wrestling, PGA Tour.
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