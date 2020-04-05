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Коронавирус: В США прекращают отправку почты в 22 страны

Коронавирус: В США прекращают отправку почты в 22 страны
08:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США прекратили осуществлять доставку международной почты в 22 страны.

В связи с глобальной пандемией коронавирус Соединенные Штаты прекратили доставку международной почты до 22 стран.

Об этом сообщил представитель Всемирного почтового союза Дэвид Дадж в комментарии "Голосу Америки".

Почтовая служба США попросила своих клиентов воздержаться от отправки почты к 22 стран мира, таких как Каймановы острова, Чад, Эквадор, Французская Полинезия, Гондурас, Индия, Кувейт, Ливия, Мадагаскар, Мальдивы, Монголия, Новая Каледония, Панама, Перу, Самоа, Саудовская Аравия, ЮАР, Боливия, Шри-Ланка, Зимбабве, Фиджи и Ботсвана. В эти страны теперь невозможно доставить почту по техническим причинам.

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"Приостановка отправки почты не является политическим решением и связана с прекращением авиаполетов в указанные государства", - уточнил Дадж. 

По его словам, блокады, социальное дистанцирование и карантин авиапассажиров, введенные государствами для прекращения распространения вируса, очень затрудняют перемещение почты. Из-за пандемии многие страны сократили персонал своих почтовых служб, поэтому проблематичной стала и обработка входящей почты.

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США, Доставка, Карантин, Коронавирус.
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