Трамп готов ввести большие пошлины на импорт нефти

Новости мира:оединенные Штаты Америки готовы ввести большие пошлины на импорт нефти, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, сообщает CNBC.

По словам Трампа, введение пошлин зависит от того, смогут ли страны ОПЕК и Россия договориться о таком снижении добычи, которое изменит ситуацию на рынке нефти.

"Да, я бы это сделал, я бы ввел пошлины. Очень значительные пошлины. Но я не думаю, что мне придётся так поступать", - сказал Трамп.

По словам Трампа, введение пошлин на импортную нефть равносильно сигналу, что США она не нужна, поскольку стране хватит и собственной добычи. Потребляя собственную нефть вместо импортной, США могут спасти национальный рынок и обеспечить спросом национальных производителей.

"Это, очевидно, очень плохо для них", — считает Трамп, говоря о Саудовской Аравии и России. По его мнению, странам выгоднее договориться и не рисковать потерять рынки.

Ранее президент США заявлял, что по итогам будущего соглашения между Саудовской Аравией и Россией ежедневная добыча нефти будет сокращена по крайней мере на 10 млн баррелей.