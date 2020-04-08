Котятам из приюта разрешили "посетить океанариум с экскурсией" (Видео)

Океанариум в американском штате Джорджия временно закрылся из-за пандемии коронавируса, поэтому персонал решил разрешить котятам из приюта "посетить заведение с экскурсией". Об этом говорится на сайте океанариума. Котят зовут Немо, Дори, Гуппи, Марлин и Пузырек. Буквально неделей ранее океанариум также посещали и двое щенков из приюта.