Трамп обсудил с Путиным вопросы пандемии и нефти

Новости мира:Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив вопросы пандемии, ситуации на мировом нефтяном рынке и другие глобальные вопросы.

Об этом проинформировали в пресс-службе Белого дома по результатам разговора.

"Президенты Трамп и Путин обсудили последние шаги, предпринятые в борьбе с пандемией коронавируса, а также достижение стабильности на мировых энергетических рынках", - отметили с американской стороны.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что в беседе также говорилось о "двусторонних и мировых вопросах".

Это не первый разговор Дональда Трампа с российским лидером за последнюю неделю.

Накануне глава Белого дома заявил, что беседовал с президентом Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом относительно нефтяного соглашения, достигнутого в рамках ОПЕК+. До этого президент США также поддерживал связь с лидерами стран в контексте достижения соглашения стабилизации цен на энергетическом рынке.