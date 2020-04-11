Трамп обсудил с Путиным вопросы пандемии и нефти

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив вопросы пандемии, ситуации на мировом нефтяном рынке и другие глобальные вопросы.
Об этом проинформировали в пресс-службе Белого дома по результатам разговора.
"Президенты Трамп и Путин обсудили последние шаги, предпринятые в борьбе с пандемией коронавируса, а также достижение стабильности на мировых энергетических рынках", - отметили с американской стороны.
Кроме того, в Белом доме сообщили, что в беседе также говорилось о "двусторонних и мировых вопросах".
Это не первый разговор Дональда Трампа с российским лидером за последнюю неделю.
Накануне глава Белого дома заявил, что беседовал с президентом Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом относительно нефтяного соглашения, достигнутого в рамках ОПЕК+. До этого президент США также поддерживал связь с лидерами стран в контексте достижения соглашения стабилизации цен на энергетическом рынке.