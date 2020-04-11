Не вывозят своих граждан из США: Трамп намерен ввести санкции против стран

Новости мира:В связи с большим количеством иностранных граждан, которые находятся в США Трамп хочет ввести санкции для стран, которые не вывозят своих граждан из страны.

Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть введены визовые санкции против стран, которые не осуществляют или задерживают процесс возвращения своих граждан из США на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Страны, которые отрицают или необоснованно задерживают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из США во время длительной пандемии, вызванной коронавирусом, создают неприемлемые риски для здоровья американцев. США должны быть способны осуществлять репатриацию иностранных граждан, нарушающих законодательство США", - говорится в сообщении.

Согласно документу, информацию о подобных нарушениях должен сообщать госсекретарю США глава министерства внутренней безопасности США.

Государственный департамент в течение семи дней должен принимать решение о введении ограничений в отношении стран-нарушителей.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.