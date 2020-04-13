На США надвигаются разрушительные торнадо

Новости мира:В США ожидаются суровые погодные условия.

Около сотни миллионов людей в юго-восточной части США, которые находятся дома на карантине, подвергаются серьезному риску разрушительных торнадо, плотных осадков и наводнений в течение ближайших дней.

Об этом сообщает в воскресенье американский телеканал CNN.

"Более 95 миллионам людей почти в 20-ти штатах грозят суровые погодные условия на Пасху (по западному обряду – ред.), включая мощные ливни, грады и торнадо", - говорится в сообщении.

Опасность от природной стихии для отдельных регионов может быть намного больше из-за ограниченные возможности для передислокации людей в условиях карантина.

Местные власти штатов Миссисипи и Луизиана уже в воскресенье выдала официальные предупреждения с наивысшим уровнем опасности о торнадо и смерчи в течение сегодняшнего дня. В соцсетях появляется много сообщений о включении предупредительных сирен в штате Техас.