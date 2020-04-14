"Вы нужны нам в Белом доме": Сандерс призвал голосовать за Байдена

Новости мира:Сандерс объявил о поддержке Байдена на выборах президента США.

Бывший ярый соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призывал голосовать именно за него.

С таким заявлением Сандерс выступил на онлайн-конференции, посвященной противодействию коронавирусу.

"Сегодня я обращаюсь ко всем американцам – я прошу каждого демократа, я прошу каждого беспартийного, я прошу многих республиканцев – собраться вместе в этой кампании, чтобы поддержать вашу кандидатуру, которую я также одобряю", - отметил Сандерс, обращаясь во время прямого включения к Байдену.

Сандерс заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы это произошло.

"Вы нужны нам в Белом доме", - подчеркнул сенатор.

Ранее Берни Сандерс, до недавнего времени мощный конкурент Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом на выборах президента США от Демократической партии, заявил о завершении своей кампании.

На выборах 2016 года Берни Сандерс уступил Хиллари Клинтон во внутрипартийной борьбе. Однако тогда сенатор от штата Вермонт не поддержал бывшую первую леди в дальнейших гонке за главное кресло в Белом доме.