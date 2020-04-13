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Кандидата в президенты США обвиняют в сексуальном домогательстве

Кандидата в президенты США обвиняют в сексуальном домогательстве
14:20 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальном насилии, его кампания отрицает обвинения.

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Риде обвинила предполагаемого кандидата в президенты от демократов в сексуальном насилии в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.

Об этом сообщает АР.

В недавних интервью Риде утверждала, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года. В четверг она подала в полицию в Вашингтоне сообщение о том, что стала жертвой сексуального нападения в 1993 году.

По ее словам, это произошло, когда ее попросили принести Байдену спортивную сумку. Она говорит, что Байден толкнул ее к стене в подвале офисного здания на Капитолийском холме, и пронзил ее пальцами.

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"Он шептал мне и одновременно пытался поцеловать меня, он говорил: "Ты хочешь пойти куда-нибудь еще? Я помню, что хотела сказать "стоп", но я не знаю, сказала ли я это вслух или просто подумала. Я была как бы заморожена", - рассказала Риде.

Риде сказала, что она отстранилась, а Байден выглядел "потрясенным и удивленным" и ответил: "Давай, я слышал, что я тебе нравлюсь".

Она заявила, что подала письменный отчет в отдел кадров Сената. Но она не получила ее копию и не смогла получить ее с тех пор, потому что, по ее словам, файлы Сената Байдена в настоящее время находятся в Университете штата Делавэр, который еще не обнародовал их.

AP не смог проверить, был ли сделан отчет.

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Также она рассказала, что после того, как она пожаловалась супервайзерам, ее служебные обязанности были сокращены, и в конце концов ей сказала, что она не подходит для работы, и ей рекомендовано найти новую.

По ее словам, она выдвигала обвинения в сексуальном домогательстве, но не в насилии, против Байдена. Сотрудники Байдена, которые работали с ним в 1993 году не смогли подтвердить слова Риде.

Большинство людей, которые работали с Байденом, не смогли ее вспомнить, но отметили, что то, что она описала, было не характерно для него.

Отмечается, что поведение Байдена по отношению к женщинам впервые подверглось тщательному анализу как раз перед тем, как он объявил о своей президентской кампании прошлой весной. Восемь женщин, в том числе Риде, выступили с обвинениями в том, что бывший вице-президент США заставил их чувствовать себя некомфортно из-за неуместных физических проявлений привязанности.

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Байден признал жалобы и пообещал "быть более внимательным к уважению личного пространства в будущем".

Заявление Риде припадает в решающее время для Байдена, который стремится объединить Демократическую партию для кампании в качестве предполагаемого кандидата в президенты США.

Женщины являются важнейшим избирательным блоком для демократов, и любая потеря поддержки Байдена может привести к потере его кандидатуры осенью.

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США, Президентские выборы, Джо Байден, Тара Риде.
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