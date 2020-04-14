У Байдена появился союзник на президентских выборах

Новости мира:Берни Сандерс официально поддержал Джо Байдена в президентской гонке.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из президентской гонки, официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

"Я прошу всех американцев, я прошу всех демократов, я прошу всех независимых, я прошу многих республиканцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ред.) кандидатуру, которую я поддерживаю. Мы должны сделать все, чтобы победить того, кого лично я считаю самым опасным президентом в современной истории этой страны", - сказал Сандерс.

Критикуя действующего президента Трампа, он подчеркнул, что игнорирование им предупреждений специалистов об опасности коронавируса привело к эпидемии в США.

Джо Байден со своей стороны отметил, что "глубоко благодарен" за поддержку и что он будет нуждаться в поддержке Сандерса не только во время президентской кампании, но и для государственного управления.