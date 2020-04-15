Американский антирекорд: В США - более 2,4 тыс смертей за сутки

Новости мира:В США медики снова зафиксировали рекордные показатели смертности от коронавируса.

В США зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса — 14 апреля там погибли 2 407 человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Ранее антирекорд по показателю смертности за сутки в США был зафиксирован 10 апреля, тогда за день погибли 2 035 человек.

В настоящее время в США зафиксировано 614 246 случаев коронавируса, их них 26 064 смерти и 38 820 случаев выздоровления.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.