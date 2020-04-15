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Глава Пентагона о коронавирусе: Даже сегодня мы видим, что Китай скрывает информацию

Глава Пентагона о коронавирусе: Даже сегодня мы видим, что Китай скрывает информацию
23:31 Ср, 15 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Пентагоне говорят, что Китай до сих пор скрывает информацию о коронавирусе.

Шеф Пентагона Марк Эспер в среду обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе COVID-19 как на первоначальных этапах эпидемии, так и сейчас.

"Китай мог бы быть более честным ранее и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", - заявил в Эспер в интервью телеканалу Fox News.

"Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию", - утверждает глава минобороны.

Он отметил, что необходимо "продолжать оказывать на них давление" для того, чтобы Пекин раскрыл больше информации о COVID-19.

Ранее в среду сообщалось, что бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти КНР в том, что они скрыли от мира информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии этого заболевания.

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"В декабре и январе был краткий период, когда Китай в самом деле скрывал это (данные о COVID-19 - ред.) от Запада", - заявил Соэрс телерадиокорпорациии Би-би-си.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент называл эту организацию "прокитайской".

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По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

По словам Трампа, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".

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Китай, Пентагон, Коронавирус, Марк Эспер, Covid-19.
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